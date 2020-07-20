İyi oyun kötü skor

DÜN geceki ilk 45 dakikayı Fenerbahçe tek kelimeyle müthiş oynadı. Orta sahada Tolga, Ozan ve Emre üçlüsü Elneny ve Atiba'ya çok yakın oynayarak Beşiktaş'ın pas yapmasını ve oyun kurmasını engellediler.

25. dakikada Vedat'ın atılması kağıt üzerinde Fenerbahçe'nin işini zorlaştıracak gibi gözükse de Sarı-Lacivertliler'in oyununda değişen hiçbir şey olmadı. Ve sahada kimin 10 kişi oynadığını anlamak mümkün değildi. O dakikalarda Fenerbahçe'nin golü bulamaması sadece talihsizlikti. 2. yarıda ilerleyen dakikalarda 10 kişi oynamak, temmuz ayının sıcağı ve Emre'nin oyundan çıkması ile Fenerbahçe oyundan düştü. Bu da son derece doğal. Bir anlık hatalar sonucu kalelerinde iki gol gördüler ve maçı kaybettiler.

Açıkçası dün geceki oyunun Fenerbahçe adına son derece başarılı olduğunu söyleyebilirim. Her oyuncu mücadele etti ve oyunun büyük bölümünde iyi oynadılar.

Sonuçta Beşiktaş için daha değerli bir hedef vardı o da lig üçüncülüğü. Beşiktaş kazanarak iddiasını sürdürdü. Fenerbahçe ile oyunu ile takdiri hak etti.

MAÇIN EN iYİSi: GÖKHAN

Güzel futbolunu golle süsledi

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BOATENG

Temposu maçın uzağındaydı