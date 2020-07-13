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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 13 Temmuz 2020, Pazartesi

Avrupa’yı zora soktu

Lig üçüncülüğü için büyük önem taşıyan maçta Fenerbahçe, Sivasspor'a mağlup olarak bu hedefinden de uzaklaştı.

Dün geceki maçta gözler doğal olarak Ömer Faruk'un üzerindeydi. Ömer'den Fenerbahçe camiasının beklentisi büyük. Şunu söyleyebilirim; top ayağına yakışıyor, oyun bilgisi iyi, fizik olarak da fizik olarak da hazır olduğunu gördük.

Her geçen maç onun için daha iyi olacak.

İnşallah çok çalışarak beklentilerin karşılığını verir.

EMRE'Yİ TUTAMADILAR

Oyunun geneline bakacak olursak topla daha fazla Fenerbahçe'nin oynamasına rağmen net pozisyonlara giren Sivas'tı.

Stoper sıkıntısı devam ediyor.

Ozan da stoperde hatalı işler yaptı. Sağ bek Dirar ise belki de geldiğinden beri en kötü maçını oynadı. Emre Kılınç karşısında zor durumlara düştü.

Sonuçta Fenerbahçe'nin dünkü yenilgiyle sadece üçüncülük hedefi bitmedi, Avrupa Kupalarına katılma yolunda da Fenerbahçe ağır bir yara almış oldu.

MAÇIN EN İYİSİ: EMRE KILINÇ
Sivasspor'u rakip yarı alana taşıyan isimdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: DIRAR
Emre Kılınç karşısında çok zorlandı.

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