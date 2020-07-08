Üçüncülük fırsatı kaçtı

GENÇLERBİRLİĞİ maçında Fenerbahçe ilk 45 dakikayı çok kötü oynadı.

Daha net fırsatları kaçıran taraf Gençlerbirliği'ydi.

Fenerbahçe kalesine 11 şut çeken Gençlerbirliği bu alanda kendi rekorunu kırmış oldu.

Jailson'un bireysel hataları adeta rakip takıma "Gel de gol at" diye davetiye çıkardı.

Altay'ın da birkaç yan topta hata yaptığını gördük. İkinci yarıda Emre'nin oyuna girmesiyle maçın şekli tamamen değişti.

Fenerbahçe çok daha akıllı ve etkili ataklar yapmaya başladı.



EMRE İLE BİR BAŞKA

Fenerbahçe iyi oynadığı dakikalarda duran topta kalesinde golü gördü. Emre'nin attığı beraberlik golü bir puanı getirse de 3 puana yetmedi. Bu kayıp ile F.Bahçe üçüncülük fırsatını değerlendiremedi.

Açıkçası ikinci yarı şunu düşündüm;

Emre yine takımın planlamasını yapsın ama bir yıl daha futbol oynamayı değerlendirse mi diye sık sık kendime sordum.

Sadece kendi oynamıyor.

O girdikten sonra takımın da oyunu değiştiriyor.



MAÇIN EN İYİSİ: EMRE

Oyuna girdi. Takımını topladı.



MAÇIN EN KÖTÜSÜ: JAILSON

Varlığı Fenerbahçe'ye zarar veriyor.