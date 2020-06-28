Kurtarıcı Ozan Tufan
HAKEM ÇOK KÖTÜYDÜ
Gökhan'ın ikinci sarıdan atılmasıyla maç rus ruletine döndü.
Şunu belirtmek gerekir ki; pozisyonun sarı kartla yakından uzaktan alakası yoktu.
Küme düşme derdindeki bir takıma bu kadar kolay kart gösterip 10 kişi bırakmak büyük vicdansızlık.
Vedat'ın golü arkasından iki toptan Malatya'nın 10 kişi ile 2 gol bulması F.Bahçe için geceyi kabusa çevirecekken Ozan'ın son dakikalardaki golleri Fenerbahçe'yi bir utançtan kurtarmış oldu.
MAÇIN EN İYİSİ: OZAN TUFAN
Golleri ile Fener'i ipten aldı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: HAKEM
Gökhan'ı atması hatalı bir karardı.
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