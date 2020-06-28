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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 28 Haziran 2020, Pazar

Kurtarıcı Ozan Tufan

AÇIKÇASI Gökhan Töre'nin kırmızı kart gördüğü pozisyona kadar sahada oynananın futbol olduğuna inanmak çok güçtü. Sanki iki takım, sezon başı hazırlık maçı yapıyormuş gibi bir görüntü içindeydiler. Fenerbahçe, topla yüzde 70'e 30 daha fazla oynamasına rağmen Rodrigues'in şutu hariç Malatya kalesinde hiç etkili olamadı. Gustavo'nun stopere çekilmesi orta sahaya da Jailson'un monte edilmesi Fenerbahçe'nin oyununa olumsuz yansıdı.

HAKEM ÇOK KÖTÜYDÜ
Gökhan'ın ikinci sarıdan atılmasıyla maç rus ruletine döndü.
Şunu belirtmek gerekir ki; pozisyonun sarı kartla yakından uzaktan alakası yoktu.
Küme düşme derdindeki bir takıma bu kadar kolay kart gösterip 10 kişi bırakmak büyük vicdansızlık.
Vedat'ın golü arkasından iki toptan Malatya'nın 10 kişi ile 2 gol bulması F.Bahçe için geceyi kabusa çevirecekken Ozan'ın son dakikalardaki golleri Fenerbahçe'yi bir utançtan kurtarmış oldu.

MAÇIN EN İYİSİ: OZAN TUFAN
Golleri ile Fener'i ipten aldı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: HAKEM
Gökhan'ı atması hatalı bir karardı.

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