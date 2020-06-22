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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 22 Haziran 2020, Pazartesi

Atamayana atarlar!

DÜN akşam ilk 45 dakikayı Fenerbahçe iyi oynadı.
Hedefi kalmamış olmasına rağmen oyuncular son derece istekli ve tempolu bir şekilde oyunun hakimiyetini ele aldılar.
Çok net 3 gol pozisyonuna girdiler. Rakibe de doğru dürüst pozisyon verdmediler.
2. yarının neredeyse tamamı Kasımpaşa kalesinin önünde oynandı. Buna rağmen Fenerbahçe kapanan Kasımpaşa defansını açmakta çok zorlandı. Neredeyse ikinci 45 dakikada hiç pozison üretemediler Bu durumda da ister istemez "Mehmet Ekici niye kulübede" sorusu insanın aklına geliyor.

FALETTE İYİ OYNADI
Falette'in iyi bir maç oynadğını söyleyebilirim. Gustavo'yu stopere çekmek Fenerbahçe'nin orta sahasını yaratıcılıktan çok uzaklaştırıyor. Şöyle düşünün.. Maça başlayan 11'de orta saha Ozan, Tolga ve Ferdi'den kuruluydu.
Bu üçlüden hangisi yaratıcı özelliklere sahip tartışılır. Kupanın ardından bir mağlubiyet daha geldi. Anlaşılan o ki kalan haftalar Fener taraftarı için sıkıcı olacak.

MAÇIN EN İYİSİ: THIAM
Attığı klas golle maçın kilidini çözdü.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: VEDAT MURIC
Çok iyi niyetliydi ama hiç formda değil.

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