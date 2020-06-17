Kupada da hayal kırıklığı
Muriç'in sakatlığı sebebiyle hazır olmaması çok etkisiz bir maç çıkarmasına sebep oldu.
DENİZ YANLIŞ YAPTI
İki kanat Rodrigues ve Deniz Türüç kötü oynayınca Fenerbahçe pozisyon üretmekte zorlandı. Deniz'in oyundan çıkarken yaptıklarını anlamakta zorlandım. Zannedersiniz ki 15 gol 10 asistle oynamış bir oyuncu kenara alındı ve tepki gösteriyor.
Ekici'nin girmesi takımı biraz toparlasa da Ekuban'ın yaptığı müthiş depar sonrası Sörloth'a attırdığı gol Fenerbahçe'nin elinde kalan tek umudu da kaybetmesine sebep oldu.
MAÇIN EN İYİSİ: EKUBAN
Trabzonspor'u sahada bir kişi fazla oynattı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: ZAJC
Bekleneni veremedi. Kötü günündeydi.
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