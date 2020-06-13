Fenerbahçe moral kazandı
Ozan atıldıktan sonra hücumda istediği etkilniği bir türlü sağlayamayan Fenerbahçe, ikinci yarıda son bölümde Emre ve Vedat'ın oyuna girmesiyle bir anda kabuk değiştirdi ve maçı kazandı.
ALTAY DEVLEŞTİ
Skor 1-0 Kayseri'nin lehineyken kaleci Altay'ın Fenerbahçe'yi oyunda tuttuğunu unutmamak gerek. Bu galibiyet salı akşamki maçı öncesi de Fenerbahçe'ye moral oldu. Ama Ozan Tufan'ın yokluğu orta sahada bence kolay kolay dolmayacaktır.
Açıkçası kalan haftalarda seyircinin olmadığı maçlarda oyuncuları motive etmek çok zor oluyor. Fenerbahçe, lige iyi bir başlangıç yaptı.
MAÇIN EN İYİSİ: GUSTAVO
İyi mücadele etti. Golünü de attı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: KRAVETS
Kayseri'nin golcüsü etkisizdi.
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