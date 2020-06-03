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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 03 Haziran 2020, Çarşamba

Yatırım değil şampiyonluk vakti

Fenerbahçe'nin transfer politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Öncelik ne olmalı?
Başkan Ali Koç ilk iki yılında şampiyonluk yaşayamadığı için üzerinde ciddi bir baskı hissediyor. Bu son derece normal. Yeni sezon kadrosu şekillendirilirken de sonuca direkt gidecek, sahada ağırlığını hisssettirecek bir kadro kurmanın peşinde olmalı. Bir çok açıdan da bunun karşılığı olan çalışmaları görüyoruz. Genç oyunculara yatırım elbette önemli. Olmalıdır da ama öncelik takımı hedefe götürecek oyuncular olmalı. Çünkü vakit şampiyonluk vaktidir. Mevkisinin en iyi olan sağ bek Gökhan Gönül'ün transferi için yapılan çalışmalar başka türlü izah edilemez. Sağ bek dışında sol bek, stoper ve sağ kanada takımı ileriye taşıyacak nokta atışlar yapılmalı. Sol beke takviye yapılabilir ama Hasan Ali takımda kalmalı. Geçen sezon takım küme düşmemeye oynarken Hasan Ali ligin 11'ine seçilmiş bir isim. Evet, sezon başında sakatlık yaşadı ama bu onun suçu değil. Yönetim alternatifini hazır tutmalıydı.

Bu sezon hedef ne olmalı?
Fenerbahçe kupaya odaklanmalı.
Elbette bu camianın hedefi her zaman lig şampiyonluğudur ama kupa kazanılırsa hem moral hem de gelecek sezon ciddi bir motivasyon olur. Avrupa'ya gitmenin en kısa yolu da bu saatten sonra kupayı almaktır.

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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Yatırım değil şampiyonluk vakti
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