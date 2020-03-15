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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 15 Mart 2020, Pazar

Fenerbahçe havlu atmış

DÜN akşam Fenerbahçe öyle bir ilk 45 dakika oynadı ki sahadaki takımın Fenerbahçe olduğuna inanmak çok zordu. Sıfır şut, sıfır korner sıfır pozisyonla ilk devreyi tamamladılar. Tamam takım şampiyonluktan koptu.
Tamam zaman zaman hakem hatalarıyla puanlar kaybedildi.
Ama Fenerbahçe takımının ne olursa olsun bu görüntüde olmaması lazım. Resmen sezonu bitirmiş, hazırlık maçı havasında "Sezon bitse de ne olursa olsun" havasındaydılar.
Herhalde oyuncular için Fenerbahçe'de kalmak ya da gitmek çok önemli değli.
Çünkü bu görüntüleriyle eğer şartlar izin verirse kolay kolay hiçbiri bu takımda kalamaz.

KAPASİTE BU KADAR
Konyaspor'un ikinci yarıda önce 10 kişi kalması sonra da 9 kişi kalması bile Fenerbahçe'ye maçı kazanmaya yardımcı olmadı.
Bu da gösteriyor ki bu takımın kapasitesi galiba bu kadar. Konyaspor'u verdikleri mücadele etmek için tebrik etmek lazım. Kendileri için son derece değerli puanları aldılar.

MAÇIN EN İYİSİ: BAJIC
Attığı gol çok güzeldi. Maçın da tek golüydü.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: MEHMET EKİCİ
45 dakika oynadı. Adını duyamadık
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