Futbolculara yazar
Ama dün gece gördük ki Fenerbahçeli oyuncular ligi kafasında bitirmiş. Ferdi'nin 11'de başlaması, Gustavo'nun stopere geçmesi, yine Fenerbahçe'ye çare olmadı.
Bu saatten sonra da sorgulanma sırası futbolculara gelir.
Seneye kaç tanesi bu takımda kalabilir bilmiyorum.
GOL İPTALİ YANLIŞ
Zorbay Küçük'ün Tolgay'ın elle oynamasına verdiği penaltı kararı ve sarı kart göstermesi doğruydu. Fakat Serdar'ın attığı golü niye iptal etti anlamadım!
VAR'ın müdahale etmesi gereken bir pozisyon muydu? Kesinlikle tartışılır. Trabzon ve Alanya maçları sonrası öyle bir algı oluşturuldu ki futbolculara kendilerini kurtaracak mazeret verildi. Dün de çalan her düdük sonrası şiddetli itiraz ettiler.
Belki haklı oldukları yerler vardır ama 6 maçta alınan 3 puanı sadece hakemlere bağlamak futbolcuları kurtarmaz.
MAÇIN EN İYİSİ: MURAWSKI
İyi mücadele etti. Motivasyonu yüksekti.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: TOLGAY
Basit hatalarla takımını yalnız bıraktı.
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