Bugünkü
Takvim
İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 08 Mart 2020, Pazar

Futbolculara yazar

SON 5 maçta iki puan toplayabilen, teknik direkötrü olmayan, taraftarın tribünlere gelmediği bir ortamda hiç değilse futbolculardan kendileri için oynamalarını beklerdim.
Ama dün gece gördük ki Fenerbahçeli oyuncular ligi kafasında bitirmiş. Ferdi'nin 11'de başlaması, Gustavo'nun stopere geçmesi, yine Fenerbahçe'ye çare olmadı.
Bu saatten sonra da sorgulanma sırası futbolculara gelir.
Seneye kaç tanesi bu takımda kalabilir bilmiyorum.

GOL İPTALİ YANLIŞ
Zorbay Küçük'ün Tolgay'ın elle oynamasına verdiği penaltı kararı ve sarı kart göstermesi doğruydu. Fakat Serdar'ın attığı golü niye iptal etti anlamadım!
VAR'ın müdahale etmesi gereken bir pozisyon muydu? Kesinlikle tartışılır. Trabzon ve Alanya maçları sonrası öyle bir algı oluşturuldu ki futbolculara kendilerini kurtaracak mazeret verildi. Dün de çalan her düdük sonrası şiddetli itiraz ettiler.
Belki haklı oldukları yerler vardır ama 6 maçta alınan 3 puanı sadece hakemlere bağlamak futbolcuları kurtarmaz.

MAÇIN EN İYİSİ: MURAWSKI
İyi mücadele etti. Motivasyonu yüksekti.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: TOLGAY
Basit hatalarla takımını yalnız bıraktı.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Futbolculara yazar
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ