Tur umudunu korudu
Deplasmanda oynayanın çok üzüleceği, ev sahibinin ise çok sevineceği bir skor değildir. Bu yüzden İstanbul'da bizi müthiş bir rövanş bekliyor olacak.
Dün gece maçın ilk devresinde takımlar gol atmayı değil, yememeyi düşündüğü için sıkıcı, temposuz ve pozisyonsuz bir maç izledik.
Trabzon baskı yapmadı. Bu Fenerbahçe'nin işine geldi.
EN İYİSİ GUSTAVO
İkinci yarının başında Sörloth kişisel becerisiyle Trabzon'u öne geçirdi. Fenerbahçe 2-0'dan sonra kendine geldi.
Ferdi ve Zajc'ın oyuna girmesiyle hücumda daha etkili olmaya başladı. Ersun hoca bu Tolga Ciğerci'yi Ferdi'ye nasıl tercih etti? Anlamakta zorlanıyorum.
Falette'in sakatlanmasının ardından stopere geçen Gustavo, bu zamana kadar oynayan bütün stoperlreden daha başarılı maç çıkardı. Fenerbahçe, tur umudunu Kadıköy'e taşıdı.
MAÇIN EN İYİSİ: SÖRLOTH
Farkını yine konuşturdu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: JAILSON
Bireysel hatalara devam ediyor.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Fener sezonu bitirmiş! 01 Mart 2020, Pazar SON 4 maçta sadece 1 toplayabilen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında geride kaldı. Fakat ligin bitmesine dün geceyle...
- Bu sezon da kaybedildi 24 Şubat 2020, Pazartesi MAÇTAN önceki beklentilerin aksine oyuna daha etkili başlayan taraf Galatasaray oldu. Fenerbahçe iç sahadaki en...
- Neden olmasın? 21 Şubat 2020, Cuma DÜN gece maçı izlerken şöyle bir duyguya kapıldım; "Ya bizim çocuklarda bu akşam bir ağırlık var. Ya da adamların...
- F.Bahçe’nin tükenişi 16 Şubat 2020, Pazar MUSTAFA Reşit Akçay maçtan önce "Fenerbahçe'nin artılarını biliyoruz. Bunlara önlem aldık. Ama zaafları da var....
- Zorlanmadan turu geçti 12 Şubat 2020, Çarşamba Fenerbahçe turu zaten geçen hafta geçmişti. Bu yüzden dün geceki maç bir anlamda formalite maçıydı. Lig yarışının...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.