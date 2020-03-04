Bugünkü
Takvim
İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 04 Mart 2020, Çarşamba

Tur umudunu korudu

DÜN geceye skordan başlayalım... Kupa maçlarında alınan 2-1'lik sonuç tam anlamıyla turu ikinci maçında taşımak demektir.
Deplasmanda oynayanın çok üzüleceği, ev sahibinin ise çok sevineceği bir skor değildir. Bu yüzden İstanbul'da bizi müthiş bir rövanş bekliyor olacak.
Dün gece maçın ilk devresinde takımlar gol atmayı değil, yememeyi düşündüğü için sıkıcı, temposuz ve pozisyonsuz bir maç izledik.
Trabzon baskı yapmadı. Bu Fenerbahçe'nin işine geldi.

EN İYİSİ GUSTAVO
İkinci yarının başında Sörloth kişisel becerisiyle Trabzon'u öne geçirdi. Fenerbahçe 2-0'dan sonra kendine geldi.
Ferdi ve Zajc'ın oyuna girmesiyle hücumda daha etkili olmaya başladı. Ersun hoca bu Tolga Ciğerci'yi Ferdi'ye nasıl tercih etti? Anlamakta zorlanıyorum.
Falette'in sakatlanmasının ardından stopere geçen Gustavo, bu zamana kadar oynayan bütün stoperlreden daha başarılı maç çıkardı. Fenerbahçe, tur umudunu Kadıköy'e taşıdı.

MAÇIN EN İYİSİ: SÖRLOTH
Farkını yine konuşturdu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: JAILSON
Bireysel hatalara devam ediyor.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Tur umudunu korudu
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ