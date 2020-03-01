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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 01 Mart 2020, Pazar

Fener sezonu bitirmiş!

SON 4 maçta sadece 1 toplayabilen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında geride kaldı. Fakat ligin bitmesine dün geceyle birlikte 11 hafta vardı ve matematiksel olarak da hala Sarı-Lacivertliler'in hala şansı vardı. Ama dün gece gördük ki Fenerbahçeli oyuncuların kafasında lig bitmiş. Hiçbirinin inancı kalmamış.
Bir an evvel sezon bitse diye bekliyor gibilerdi. Dünkü gibi amaçsız, yavaş oynayan ve dağınık oynayan bir takım uzun zamandır görmemiştim.

YANAL'IN KAFASI KARIŞIK
Alanya maçının ardından "Bizi zaten şampiyon yapmayacaklar" bahanesini çok dillendirmenin yanlış olduğunu söylemiştim. Görünen o ki; oyuncular bu mazerete dört elle sarılmış vaziyette.
Kruse'yi çizgiye çekmek, ilk devre kadroya dahi alınmayan Mehmet Ekici'yi 11'de sahaya sürmek, aylar sonra Jailson'u orta sahaya çekmek Ersun hocanın da kafasının tamamen karıştığının çok açık göstergesi.
Fenerbahçe kötü oynadığı maçta 1 puanı santrası olmayan golle alsa da sonuçta şampiyonluk umutları Sarı- Lacivertliler adına bu sezon da sona ermiş oldu.
Fenerbahçeli taraftarlar da yine kahroldu.
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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Fener sezonu bitirmiş!
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