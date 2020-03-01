Fener sezonu bitirmiş!
Bir an evvel sezon bitse diye bekliyor gibilerdi. Dünkü gibi amaçsız, yavaş oynayan ve dağınık oynayan bir takım uzun zamandır görmemiştim.
YANAL'IN KAFASI KARIŞIK
Alanya maçının ardından "Bizi zaten şampiyon yapmayacaklar" bahanesini çok dillendirmenin yanlış olduğunu söylemiştim. Görünen o ki; oyuncular bu mazerete dört elle sarılmış vaziyette.
Kruse'yi çizgiye çekmek, ilk devre kadroya dahi alınmayan Mehmet Ekici'yi 11'de sahaya sürmek, aylar sonra Jailson'u orta sahaya çekmek Ersun hocanın da kafasının tamamen karıştığının çok açık göstergesi.
Fenerbahçe kötü oynadığı maçta 1 puanı santrası olmayan golle alsa da sonuçta şampiyonluk umutları Sarı- Lacivertliler adına bu sezon da sona ermiş oldu.
Fenerbahçeli taraftarlar da yine kahroldu.
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