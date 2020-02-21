Neden olmasın?
"Ya bizim çocuklarda bu akşam bir ağırlık var. Ya da adamların hepsi Usain Bolt" Çünkü defansıfımızın arkasına atılan her topa Sportingli oyuncular müthiş koşular yaptılar ve biz ise pozisyonları seyretmekle yetindik. Ligimizin en kaliteli ve en iyi futbol oynayan takımlarından Başakşehir'in ilk devrede düştüğü durum üzücüydü.
Kaleci Mert olmasa ilk devre farklı bir sonuçla bitebilirdi.
YANLIŞTAN DÖNÜLDÜ
Okan hocanın ilk devre orta sahayı iki kişiye emanet edip çift forvetle oynaması Başakşehir'in 45 dakikayı bu kadar mahkum oynamasının sebeplerindendi.
Hoca da hatasını gördü ve ikinci yarıya Berkay'la başladı.
Sporting'in 3. golü sonrası Başakşehir riskleri aldı ve rakip kalede gözükmeye başladı. Devamında da Visca penaltıdan golü kaydetti.
Başakşehir iki farklı kaybetse de deplasmanda atılan bir golün önemi çok büyük. Umarım ikinci maçta daha iyi bir oyunla turu geçen taraf oluruz.
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