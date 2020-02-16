F.Bahçe’nin tükenişi
Önde oynamak, önde baskı yapmak rakibi hataya zorlamak futbolda gol bulmanın en önemli kuralından biridir... Ama doğru yapabilirseniz!
FELSEFESİ İFLAS ETTİ
FENERBAHÇE maç boyu önde oynamaya çalıştı.
Ama baskıyı doğru yapamadığı için her Ankaragücü atağı Fenerbahçe kalesinde tehlike oldu. Öyle ki ilk devrenin 1-0 bitmesi Fenerbahçe'nin büyük şansıydı. Buna karşın pozisyon üretmekte de maç boyu zorlanan Fenerbahçe izledik.
Böyle olunca da mağlubiyet kaçınılmaz oldu.
Dün gece Fenerbahçe şampiyonluk yolunda hem ağır bir yara aldı, hem de önde baskılı oyun felsefesi iflas etti.
MAÇIN EN İYİSİ: MICHALAK
A.Gücü'nün yıldızı dün etkiliydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: F.BAHÇE
Fenerbahçe takım halinde kötüydü.
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