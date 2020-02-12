Zorlanmadan turu geçti
Doğal olarak da gözler onun üzerindeydi. Bu maça bakıp konuşmak doğru olmaz ama bazı özelliklerini gördük. İyi bir sol ayağı var.
ÖNCE ANKARAGÜCÜ
Falette kendine oldukça güveniyor, en önemlisi de geriye kaçmayı seven bir stoper değil.
Önündeki rakibi kendi sahasına kadar kovalayıp topu olmasına engel olmaya çalışıyor.
Bu da Fenerbahçe gibi önde baskı yapmayı seven takımlar için önemli bir özellik. Sonuçta tur geçildi. Yarı finalde büyük bir ihtimalle Trabzonpor eşleşmesi Fenerbahçe'yi bekliyor.
Ama şu anki düşünce 15 gün sonraki Galatasaray derbisine Ankaragücü'nü yenerek gitmek ve bu yüzden de akıllar bu maçta olacaktır.
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