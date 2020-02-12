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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 12 Şubat 2020, Çarşamba

Zorlanmadan turu geçti

Fenerbahçe turu zaten geçen hafta geçmişti. Bu yüzden dün geceki maç bir anlamda formalite maçıydı. Lig yarışının kızıştığını da düşünürsek bu maça motive olmak Fenerbahçeli oyuncular açısından oldukça zordu. Kırklarelispor ise evinde başaramadığını yapıp hiç olmazsa Fenerbahçe'ye bir gol atmak hedefindeydi. Simon Falette ilk kez 11'de başladı.
Doğal olarak da gözler onun üzerindeydi. Bu maça bakıp konuşmak doğru olmaz ama bazı özelliklerini gördük. İyi bir sol ayağı var.

ÖNCE ANKARAGÜCÜ
Falette kendine oldukça güveniyor, en önemlisi de geriye kaçmayı seven bir stoper değil.
Önündeki rakibi kendi sahasına kadar kovalayıp topu olmasına engel olmaya çalışıyor.
Bu da Fenerbahçe gibi önde baskı yapmayı seven takımlar için önemli bir özellik. Sonuçta tur geçildi. Yarı finalde büyük bir ihtimalle Trabzonpor eşleşmesi Fenerbahçe'yi bekliyor.
Ama şu anki düşünce 15 gün sonraki Galatasaray derbisine Ankaragücü'nü yenerek gitmek ve bu yüzden de akıllar bu maçta olacaktır.

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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Zorlanmadan turu geçti
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