Altın değerinde 3 puan
Daha önce de bu tarz tercihleri olmuştu.
Ama o maçlarda da Fenerbahçe oyun olarak da skor olarak da istediğini alamamıştı.
Dolayısıyla bu ısrarını anlamak mümkün değil.
HAREKET KATTI
2. yarıya başlarken Tolga'nın yerine Rodrigues hamlesi rakibin savunma anlayışını kırdı. Belki skora katkı yapmadı ama attığı deparlarla savunmanın dengesini bozdu.
Deplasmanlarda sıkıntısı olan Fenerbahçe'nin galibiyetle dönmesi tabii ki sevindirici. Bu ligde her maçın hikayesi farklı. Kötü oyuna bakıp da diğer maçlarda 'bu oyun yetmez' demek çok doğru değil. Fenerbahçeli oyuncuların ofsayt rekoru kırması da enteresan bir detaydı.
MAÇIN EN İYİSİ: KRUSE
Attığı golle Fener'i ipten aldı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: KENAN
Gaziantepli oyuncu etkisiz kaldı.
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