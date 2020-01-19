Bugünkü
Takvim
İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 19 Ocak 2020, Pazar

Altın değerinde 3 puan

ERSUN hoca dün akşam sahaya sürdüğü ilk 11'le Fenerbahçe'nin ilk 45 dakikayı boşa geçirmesine sebep oldu. Rodrigues, Ferdi, hafif sakatlığı olan Deniz dururken sağ kanadı Tolga'ya sol kanadı da Kruse'ye teslim ederek bir anlamda Fenerbahçe'nin kanatlarına zincir vurmuş oldu.
Daha önce de bu tarz tercihleri olmuştu.
Ama o maçlarda da Fenerbahçe oyun olarak da skor olarak da istediğini alamamıştı.
Dolayısıyla bu ısrarını anlamak mümkün değil.

HAREKET KATTI
2. yarıya başlarken Tolga'nın yerine Rodrigues hamlesi rakibin savunma anlayışını kırdı. Belki skora katkı yapmadı ama attığı deparlarla savunmanın dengesini bozdu.
Deplasmanlarda sıkıntısı olan Fenerbahçe'nin galibiyetle dönmesi tabii ki sevindirici. Bu ligde her maçın hikayesi farklı. Kötü oyuna bakıp da diğer maçlarda 'bu oyun yetmez' demek çok doğru değil. Fenerbahçeli oyuncuların ofsayt rekoru kırması da enteresan bir detaydı.

MAÇIN EN İYİSİ: KRUSE
Attığı golle Fener'i ipten aldı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: KENAN
Gaziantepli oyuncu etkisiz kaldı.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Altın değerinde 3 puan
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ