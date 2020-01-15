İstanbul’da turu geçer
Bu yüzden bireysel performanslara bakmak ve bu yüzden kimlerin ilk 11'i zorlayacağını tespit etmek daha doğru olur.
Maçta en çok Deniz Türüç'ün sol bek performansını takip ettim. Sağ açıktan sağ beke devşirilmiş biri olarak söyleyebilirim ki Deniz sol bek oynarsa hücumda etkili olma şansı çok azalır.
Çünkü 80-90 metrede gidip gelmeye alışık değil.
Dayanıklılığı bu seviyede değil.
DENİZ ÖNDE OYNAMALI
Defansif açıdan da Deniz'in hamle zamanlamasına dikkat etmesi gerek. Kısaca önde oynarsa daha faydalı olur. Dün akşam Ferdi'yi beğendim. Öz güveni artmış. Top isterken, pas verirken büyük bir öz güvenle hareket ediyor.
İkinci yarıda Ferdi'yi daha fazla izleyeceğiz gibi.
Tolgay da maçın iyilerindendi.
Son olarak şunu söyleyeyim;
Fenerbahçe önümüzdeki hafta İstanbul'da turu geçerek kupada yoluna devam edecektir.
MAÇIN EN İYİSİ: FERDİ
Sorumluluk aldı. Fenerbahçe'yi ateşledi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: MEVLÜT
Verilen şansı iyi değerlendiremedi.
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