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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 30 Aralık 2019, Pazartesi

İstediğini almayı bildi

BÜTÜN rakiplerinin kazandığı haftada Fenerbahçe'nin Rize'den mutlaka 3 puanla dönmesi gerekiyordu.
Oyunun ikinci planda kalacağı, skorun önemli olduğu maçta Sarı-Lacivertliler hata yapmadı ve üzerine düşeni yerine getirdi. Oyun üzün süre sıkıntılı gitti. Tempo bir türlü yükselmedi. Kanatlar işlemeyince oyunun merkezini de Rize çok iyi kapatınca beklenen gol de ancak duran toplar ya da şutlara kalmıştı.

JAILSON MÜTHİŞTİ
Açıkçası nasıl gol olacak diye beklerken Jailson'un 35 metreden müthiş golüne şahit olduk. Fenerbahçe yine mücadele etti, yine koştu, ama istediği tempoyu bir türlü bulamadı.
Bu tarz maçlarda beklenen Kruse'nin öne çıkmasıdır.
Ama dün gece Kruse yine Fenerbahçe'nin en etkisiz oyuncularındandı.
Bu yüzden Rodrigues hamlesi biraz gecikti. Vedat'a yapılan hareketin penaltı olduğunu söyleyerek maçı noktalayabiliriz.
F.Bahçe kazanarak devreye moralli girdi.

MAÇIN EN İYİSİ: JAILSON
Resmen şapkadan tavşan çıkardı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: DIOMANDE
İlk gol öncesinde basit bir hata yaptı.
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