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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 23 Aralık 2019, Pazartesi

Coşkuyla tempoyla

MAÇTAN önce Emre'nin beklenmedik sakatlığı Ersun hocanın Ozan TufanGustavo'nun yanına ön liberoya çekmesine sebep oldu. Bu beklenmedik değişiklik de Fenerbahçe'nin maçı kazanmasında en önemli etken oldu.
Ozan ve Gustavo ikilisi Beşiktaş'ın orta sahada deyim yerindeyse 3 pas yapmasını engelledi.
Özellikle Ozan kazandığı her topta Beşiktaş kalesine driplinglerle topu taşıyarak tehlikeler yarattı. Güzel oyununu da süper bir golle süsledi.

ALTAY FENER'İ SIRTLADI
Abdullah Avcı'nın Diaby'yi ilk 11'e koyup Ljajic'i yedek bırakması ise Beşiktaş'ın orta sahada çok zayıf kalmasına sebep oldu.
İsla'nın bu sezon ki en iyi oyununu oynaması ve sağ taraf ta yaptığı bindirmeler de galibiyetin anahtarlarından biriydi.
Bu arada oyun 2-1 iken Jailson ayağı kayıp Burak'a net bir gol pozisyonu doğdu.
Bu anda Altay'ın yaptığı kurtarış Fenerbahçe'yi ayakta tuttu. Sonuçta beklendiği gibi Fenerbahçe coşkuyla yüksek tempoyla ve taraftarın da desteğiyle bir derbiden daha alnının akıyla çıktı.
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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Coşkuyla tempoyla
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