Fenerbahçe güle oynaya
Çünkü turu kimin geçeceği Kadıköy'de oynanan ilk maçta belli olmuştu. Ama Fenerbahçe buna rağmen işini ciddiye aldı ve rahat bir şekilde turu atlayan takım oldu.
Ersun hoca dün iki bölgedeki oyunculara özellikle dikkat etmiştir.
RAMİ HAZIR DEĞİL
Sadık'ın sakatlağında Zanka'nın durumunu biliyor ama Rami'nin nasıl performans göstereceğini ve pazar günü için hazır olup olmayacağını dikkatlice izlemiştir.
Rami bence hala hazır değil gibi. Sol bekte denediği Deniz Türüç, mesafe uzadıkça ve her pozisyonda atağa katılınca temposu düşüyor, bu da doğal. Asıl görevinin savunma yapmak olduğunu ve hücuma doğru zamanda çıkmak olduğunu öğrenirse o bölgede faydalı olabilir. Alper ve Ferdi'nin iyi bir maç çıkardı.
MAÇIN EN İYİSİ: ALPER
Çok çalışkandı. Göze girdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: WELLINGTON
İstanbulsporlu oyuncu vasatı aşamadı.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Yanal’ın kredisi bitti 16 Aralık 2019, Pazartesi FENERBAHÇE dün Sivas deplasmanından eli boş dönerek büyük yara aldı. Daha zayıf rakiplerine karşı deplasmanlarda...
- Muriç’in gecesi 07 Aralık 2019, Cumartesi MAÇIN başında yediği şok golle geriye düşen Fenerbahçe, çok çabuk tepki verdi ve golün ardından Gençlerbirliği...
- Fenerbahçe işi bitirdi 04 Aralık 2019, Çarşamba ÜÇ gün sonra Gençlerbirliği ile çok önemli bir lig sınavı olduğu için Ersun hoca oynamayan ve maç eksiği olan oyuncularla...
- Krizin sebebi Bitigen! 01 Aralık 2019, Pazar HİÇ adetim değil ama dün geceki maça Abdülkadir Bitigen'den başlamak doğru olacak. Dün maçın gerilmesinin, tek...
- Ersun hocanın değişimi 25 Kasım 2019, Pazartesi MAÇ öncesi Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli olduktan sonra sosyal medya adeta yıkıldı. Ersun hocanın Alper ile maça...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.