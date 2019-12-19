Bugünkü
Takvim
İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 19 Aralık 2019, Perşembe

Fenerbahçe güle oynaya

DÜN geceki mücadele aslında formalite maçıydı.
Çünkü turu kimin geçeceği Kadıköy'de oynanan ilk maçta belli olmuştu. Ama Fenerbahçe buna rağmen işini ciddiye aldı ve rahat bir şekilde turu atlayan takım oldu.
Ersun hoca dün iki bölgedeki oyunculara özellikle dikkat etmiştir.

RAMİ HAZIR DEĞİL
Sadık'ın sakatlağında Zanka'nın durumunu biliyor ama Rami'nin nasıl performans göstereceğini ve pazar günü için hazır olup olmayacağını dikkatlice izlemiştir.
Rami bence hala hazır değil gibi. Sol bekte denediği Deniz Türüç, mesafe uzadıkça ve her pozisyonda atağa katılınca temposu düşüyor, bu da doğal. Asıl görevinin savunma yapmak olduğunu ve hücuma doğru zamanda çıkmak olduğunu öğrenirse o bölgede faydalı olabilir. Alper ve Ferdi'nin iyi bir maç çıkardı.

MAÇIN EN İYİSİ: ALPER
Çok çalışkandı. Göze girdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: WELLINGTON
İstanbulsporlu oyuncu vasatı aşamadı.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Fenerbahçe güle oynaya
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ