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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 16 Aralık 2019, Pazartesi

Yanal’ın kredisi bitti

FENERBAHÇE dün Sivas deplasmanından eli boş dönerek büyük yara aldı. Daha zayıf rakiplerine karşı deplasmanlarda varlık gösteremeyen Fenerbahçe'nin Sivas'a kaybetmesi acı da olsa sürpriz olmadı. Uzun yıllar sol bek oynamış Ziya ile orijinal mevkisi stoper olan Fatih Aksoy ile geçen sezon sadece 2 maça 11'de başlamış Mert Hakan'la Fenerbahçe'yi dize getiriyorsan Rıza hoca başta olmak üzere tüm Sivasspor'u kutlamak gerekiyor.

TAKIM VEDAT'A BAĞLI
Şu bir gerçek ki; Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor.
Takımın hücum performansı tamamen Vedat'a bağlı. O iyi oynarsa takım pozisyona giriyor.
Vedat kötüyse dün akşam olduğu gibi F.Bahçe pozisyon üretemiyor. İşin savunma tarafı zaten sıkıntılı. Bu yenilginin ardından Ersun Yanal'ın kredisinin bitti. Fenerbahçe taraftarının sosyal medyadaki baskısı sonucu Yanal göreve gelmişti.
Bugün ise tam tersi istifaya davet ediliyor. Beşiktaş derbisi kötü biterse Ersun hocanın son maçı olabilir.

MAÇIN EN İYİSİ: ZİYA
1 gol, 1 asistle maça damga vurdu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: RODRIGUES
Gördüğü kırmızının izahı yok.
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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Yanal’ın kredisi bitti
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