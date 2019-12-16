Yanal’ın kredisi bitti
TAKIM VEDAT'A BAĞLI
Şu bir gerçek ki; Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor.
Takımın hücum performansı tamamen Vedat'a bağlı. O iyi oynarsa takım pozisyona giriyor.
Vedat kötüyse dün akşam olduğu gibi F.Bahçe pozisyon üretemiyor. İşin savunma tarafı zaten sıkıntılı. Bu yenilginin ardından Ersun Yanal'ın kredisinin bitti. Fenerbahçe taraftarının sosyal medyadaki baskısı sonucu Yanal göreve gelmişti.
Bugün ise tam tersi istifaya davet ediliyor. Beşiktaş derbisi kötü biterse Ersun hocanın son maçı olabilir.
MAÇIN EN İYİSİ: ZİYA
1 gol, 1 asistle maça damga vurdu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: RODRIGUES
Gördüğü kırmızının izahı yok.
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