Krizin sebebi Bitigen!
Dün maçın gerilmesinin, tek sebebi Abdülkadir Bitigen'di.
Maçı o değil de sanki VAR'daki Fırat Aydınus yönetti. Gözünün önünde Gustavo'nun yaptığı penaltıyı görmedi. Kaleci Altay'ın penaltıda çizgiyi terk ettiğini ne o ne çizgideki yardımcısı fark etmedi.
VAR'daki Aydınus, hakemleri uyardı. Altay topu kurtardığı anda penaltıyı tekrar ettirse Fenerbahçe'nin golü gelmeyecek ve de sarı kartlar havada uçuşmayacaktı.
STANDART YOK!
Dün gece Altay'ın penaltısının tekrarı doğru karardı.
VAR uyardı, ancak Malatya'da Emre'nin kaçırdığı penaltıda VAR'daki sanırım hakemler çay içmeye gitmişlerdi.
Standart olmayınca da taraftarların serzenişlerinin haklı olduğunu görüyoruz.
Sahanın içi mi? İki takım da iyi mücadele etti. Çatır çatır bir maç oldu. İki takımın da kazanabileceği maç berabere bitti. Fenerbahçe zirve yarışında iki önemli puan bıraktı.
MAÇIN EN İYİSİ: OZAN
Çok tempoluydu. Takımını ayakta tuttu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: HAKEM
Maçın kontrolünü kaybetti.
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