Ersun hocanın değişimi
Herhalde Ersun hoca Malatyaspor'un fiziksel gücünü göz önünde bulundurarak, aynı sertlikte bir takımla karşılık vermek istemiş. Bunda da bir nebze başarılı olduğunu söyleyebilirim.
Malatyaspor'a sadece bir tek pozisyon verdi. İşin defansif kısmını dün gece Fenerbahçe başarılı bir şekilde yaptı.
PENALTI DOĞRU KARAR
FENERBAHÇE defansta ne kadar iyiyse rakip kaleye gitmekte de bir o kadar yetersizdi.
F.Bahçe taraftarının Ersun hocayı bu kadar çok sevmesinin sebebi sürekli hücumü düşünen, gol yememeyi değil, 'daha çok nasıl atarım' diyen bir teknik adam olması. Ama bu sezonki uygulamaları bu anlayışa ters. Maçın hakemi Mete Kalkavan'ın F.Bahçe lehine verdiği penaltı doğruydu. Malatya'nın iptal edilen golü ise tam anlamıyla bıçak sırtı bir pozisyondu.
MAÇIN EN İYİSİ: OZAN
Görevlerini eksiksiz yerine getirdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: ALPER
Gerçek mevkisinde değildi. Etkili olamadı.
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