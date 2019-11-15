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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 15 Kasım 2019, Cuma

Bekle bizi 2020!

VE 2020'deyiz... Her şeyden önemlisi Avrupa Şampiyonası'na katılmaktı ve Milli Takımımız da dün akıllca bir oyunla ihtiyacı olan 1 puanı alarak bileti kaptı. Bu maçta futbolun f'sinden dahi bahsetmemek gerekir. Şenol hocanın kadro tercihinden bahsetmek, Ali iyi oynadı, Veli kötü oynadı demek sadece futbolcularımızın bu zamana kadar gösterdiği mücadeledeye saygısızlık etmektir.
Şenol hoca başta olmak üzere bütün ekibi ve butün futbolcularımızı yürekten kutluyorum.

MİLLİ RUH DÖNDÜ
İddia ediyorum ki EURO 2020'de her takıma sorun çıkaracak ve iyi neticeler alacak bir Milli Takıma sahibiz. Futbolun savunma tarafını kusursuz oynuyoruz. Orta sahada çok yetenekli oyunculara sahibiz.
Yeter ki haziran ayında fizik olarak hazır Cenk ve Burak'a sahip olalım.
Göreceksiniz herkesi gururlandıracak bir takım izleyeceğiz.
Türk halkıyla Milli Takım arasında zayıflayan bağı yeniden koparılımaz hale getirdikleri için bu futbolculara teşekkür ediyorum.

MAÇIN EN İYİSİ: MERİH
Çizgiden çıkardığı topla hayat verdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: PALSSON
Çok fazla bireysel hata yaptı.
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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Bekle bizi 2020!
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