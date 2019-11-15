Bekle bizi 2020!
Şenol hoca başta olmak üzere bütün ekibi ve butün futbolcularımızı yürekten kutluyorum.
MİLLİ RUH DÖNDÜ
İddia ediyorum ki EURO 2020'de her takıma sorun çıkaracak ve iyi neticeler alacak bir Milli Takıma sahibiz. Futbolun savunma tarafını kusursuz oynuyoruz. Orta sahada çok yetenekli oyunculara sahibiz.
Yeter ki haziran ayında fizik olarak hazır Cenk ve Burak'a sahip olalım.
Göreceksiniz herkesi gururlandıracak bir takım izleyeceğiz.
Türk halkıyla Milli Takım arasında zayıflayan bağı yeniden koparılımaz hale getirdikleri için bu futbolculara teşekkür ediyorum.
MAÇIN EN İYİSİ: MERİH
Çizgiden çıkardığı topla hayat verdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: PALSSON
Çok fazla bireysel hata yaptı.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Nefes nefese 09 Kasım 2019, Cumartesi FENERBAHÇE, Emre ve Kruse'nin yokluğunda üretkenlik açısından sıkıntı yaşadı. Bu yüzden Sarı-Lacivertli futbolcular...
- Kayseri’de hayal kırıklığı 04 Kasım 2019, Pazartesi DÜN geceki skorun Fenerbahçe için izahı yok. Ligde henüz galibiyeti olmayan, 10. haftada 3. hocası ile yola devam...
- Görev tamamlandı 31 Ekim 2019, Perşembe ÖNCE skordan başlayalım... Fenerbahçeli oyuncular Ziraat Türkiye Kupası'ndan turu atlayarak evine döndü. Bu gibi...
- İdeal kadro süper sonuç 27 Ekim 2019, Pazar ERSUN Yanal, dün akşam en sonunda ideale yakın 11 sahaya sürebildi. Stoperleri gerçek stoperdi, iki beki de yerindeydi....
- Altın değerinde 3 puan 21 Ekim 2019, Pazartesi FENERBAHÇE dün akşam Altay'ın hatası sonucu kalesinde gördüğü gole kadar oyunun kontrolünü hep elinde tuttu. Çok...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.