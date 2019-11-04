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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 04 Kasım 2019, Pazartesi

Kayseri’de hayal kırıklığı

DÜN geceki skorun Fenerbahçe için izahı yok. Ligde henüz galibiyeti olmayan, 10. haftada 3. hocası ile yola devam eden, oyuncuları maddi sıkıntılar yüzünden idmana çıkmayan, lig sonucusuna karşı 3 puan bırakıyorsanız, teknik direktörünüzden oyuncunuza kadar sorgulanırsınız. Maçı bir cümle ile özetlersem, "Fenerbahçe Mensah'ı durduramadı" diyebilirim.
Kayserispor'u Fenerbahçe kalesine taşıyan Mensah'a, Fenerbahçe 90 dakika boyuncu dur diyemedi.

VEDAT'A TOP GELMİYOR
Ofansif anlamda Fenerbahçe'nin maçı kazanacak pozisyonlar yakaladığı gerçek. Direkten dönen toplar, son vuruşlardaki hatalar Fenerbahçe'nin öne geçmesini engelledi ve bu durumda Kayseri'nin direnci arttı. Ersun Yanal'ın çözmesi gereken en önemli problem;
Vedat'a yeteri kadar orta yapılamaması.
Vedat maç içinde iki kez topla buluştu, biri direkten döndü. Diğeri de gol oldu ama pozisyon ofsayttı. Sonuçta hayal kırıklığı yarattı ve şampiyonluğun bu sene aslanın ağzında değil, midesinde olduğunu gösterdi.

MAÇIN EN İYİSİ: MENSAH
Kayserispor'un galibiyetinde başrol oynadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: RODRIGUES
Pozisyonları cömertçe harcadı.
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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Kayseri’de hayal kırıklığı
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