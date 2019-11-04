Kayseri’de hayal kırıklığı
Kayserispor'u Fenerbahçe kalesine taşıyan Mensah'a, Fenerbahçe 90 dakika boyuncu dur diyemedi.
VEDAT'A TOP GELMİYOR
Ofansif anlamda Fenerbahçe'nin maçı kazanacak pozisyonlar yakaladığı gerçek. Direkten dönen toplar, son vuruşlardaki hatalar Fenerbahçe'nin öne geçmesini engelledi ve bu durumda Kayseri'nin direnci arttı. Ersun Yanal'ın çözmesi gereken en önemli problem;
Vedat'a yeteri kadar orta yapılamaması.
Vedat maç içinde iki kez topla buluştu, biri direkten döndü. Diğeri de gol oldu ama pozisyon ofsayttı. Sonuçta hayal kırıklığı yarattı ve şampiyonluğun bu sene aslanın ağzında değil, midesinde olduğunu gösterdi.
MAÇIN EN İYİSİ: MENSAH
Kayserispor'un galibiyetinde başrol oynadı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: RODRIGUES
Pozisyonları cömertçe harcadı.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Görev tamamlandı 31 Ekim 2019, Perşembe ÖNCE skordan başlayalım... Fenerbahçeli oyuncular Ziraat Türkiye Kupası'ndan turu atlayarak evine döndü. Bu gibi...
- İdeal kadro süper sonuç 27 Ekim 2019, Pazar ERSUN Yanal, dün akşam en sonunda ideale yakın 11 sahaya sürebildi. Stoperleri gerçek stoperdi, iki beki de yerindeydi....
- Altın değerinde 3 puan 21 Ekim 2019, Pazartesi FENERBAHÇE dün akşam Altay'ın hatası sonucu kalesinde gördüğü gole kadar oyunun kontrolünü hep elinde tuttu. Çok...
- Helal olsun çocuklar 15 Ekim 2019, Salı SON Dünya Şampiyonu karşında Fransa'da her hattımızla inanılmaz bir mücadele örneği göstererek istediğimizi aldık...
- Mehmetçiklerimize armağan olsun 12 Ekim 2019, Cumartesi TIPKI Andorra maçında olduğu gibi dün gece de resmen ecel terleri döktüğümüz maçı 90. Dakikada Cenk'in attığı golle...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.