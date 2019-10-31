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Fenerbahçeli oyuncular Ziraat Türkiye Kupası'ndan turu atlayarak evine döndü. Bu gibi maçlarda takım performansından ziyade gözler, bireysel performanslara çevrilir. Oynamayan, kulübede bekleyen oyunculardan hangileri ilk 11'i zorlayacak durumda diye bakılır. Ben de bu gözle maçı izledim. Özellikle Rami, Mevlüt, Tolgay, Zajc ve Alper'e baktım.
Rami'den başlayalım; hala hazır değil.
Maç eksiği çok belli oluyor. Şu an için forma şansı bulması imkansıza yakın.
DİSİPLİN BOZULMADI
TOLGAY ve Alper çabaladılar, fizik olarak iyi durumdalar.
Ama bu durumları 11 için yeterli değil. Zajc'ı çok göremedim. Daha çok sahne almalı. Mevlüt iki net pozisyona girdi.
Gol yapsa moral bulacaktı. Şu an için Vedat'ın tek alternatifi durumunda.
Kısaca ideal 11'i zorlayacak bir performans yoktu. Oyuncuların maçı ciddiye alması, sevindiriciydi.
Kaleci Altay da yaptığı hatadan ders çıkarmalı.
MAÇIN EN İYİSİ: TOLGAY
Hazır bir görüntü verdi.Şık bir gol attı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: ALTAY
Basit hatalarına son vermesi gerekiyor.
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