Bugünkü
Takvim
İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 31 Ekim 2019, Perşembe

Görev tamamlandı

ÖNCE skordan başlayalım...
Fenerbahçeli oyuncular Ziraat Türkiye Kupası'ndan turu atlayarak evine döndü. Bu gibi maçlarda takım performansından ziyade gözler, bireysel performanslara çevrilir. Oynamayan, kulübede bekleyen oyunculardan hangileri ilk 11'i zorlayacak durumda diye bakılır. Ben de bu gözle maçı izledim. Özellikle Rami, Mevlüt, Tolgay, Zajc ve Alper'e baktım.
Rami'den başlayalım; hala hazır değil.
Maç eksiği çok belli oluyor. Şu an için forma şansı bulması imkansıza yakın.

DİSİPLİN BOZULMADI
TOLGAY ve Alper çabaladılar, fizik olarak iyi durumdalar.
Ama bu durumları 11 için yeterli değil. Zajc'ı çok göremedim. Daha çok sahne almalı. Mevlüt iki net pozisyona girdi.
Gol yapsa moral bulacaktı. Şu an için Vedat'ın tek alternatifi durumunda.
Kısaca ideal 11'i zorlayacak bir performans yoktu. Oyuncuların maçı ciddiye alması, sevindiriciydi.
Kaleci Altay da yaptığı hatadan ders çıkarmalı.

MAÇIN EN İYİSİ: TOLGAY
Hazır bir görüntü verdi.Şık bir gol attı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: ALTAY
Basit hatalarına son vermesi gerekiyor.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Görev tamamlandı
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ