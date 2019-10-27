İdeal kadro süper sonuç
Dolayısıyla da bu 11 maçın başında Konyaspor kalesine kabus gibi çöktü. Konya gibi ligin deplasmanlarda en az gol yiyen takımına karşı önce Rodrigues'in harika şutu, sonrasında Moses'ın kanattan getirdiği top sonrasında 'kapanan takımlara böyle gol atılır' dersi verdiler.
YANAL HAKLI ÇIKTI
MAÇIN ilk yarısında Konya'ya şut dahi attırmadılar.
Rolantide geçen ikinci yarıda Gustavo ve Muriç'in harika golleri farklı galibiyeti getirdi.
Sonuçta Ersun Yanal'ın ısrarla söylediği "Orijinal mevkisinde oynayan oyuncularımız döndüğünde çok daha iyi olacağız" cümlesinin haklılığının görmüş olduk. Kruse döndüğünde kimin kulübeye döneceği Ersun hocanın tatlı sıkıntısı olacak gibi gözüküyor.
MAÇIN EN İYİSİ: F.BAHÇE
Sarı-Lacivertliler takım olarak harikaydı
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: MÜCAHİT
Hücumda varlık gösteremedi.
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