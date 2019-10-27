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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 27 Ekim 2019, Pazar

İdeal kadro süper sonuç

ERSUN Yanal, dün akşam en sonunda ideale yakın 11 sahaya sürebildi. Stoperleri gerçek stoperdi, iki beki de yerindeydi. Kanatları da Moses ve Rodrigues gibi fark yaratabilecek ve gerçek mevkisi kanat olan oyunculardı.
Dolayısıyla da bu 11 maçın başında Konyaspor kalesine kabus gibi çöktü. Konya gibi ligin deplasmanlarda en az gol yiyen takımına karşı önce Rodrigues'in harika şutu, sonrasında Moses'ın kanattan getirdiği top sonrasında 'kapanan takımlara böyle gol atılır' dersi verdiler.

YANAL HAKLI ÇIKTI
MAÇIN ilk yarısında Konya'ya şut dahi attırmadılar.
Rolantide geçen ikinci yarıda Gustavo ve Muriç'in harika golleri farklı galibiyeti getirdi.
Sonuçta Ersun Yanal'ın ısrarla söylediği "Orijinal mevkisinde oynayan oyuncularımız döndüğünde çok daha iyi olacağız" cümlesinin haklılığının görmüş olduk. Kruse döndüğünde kimin kulübeye döneceği Ersun hocanın tatlı sıkıntısı olacak gibi gözüküyor.

MAÇIN EN İYİSİ: F.BAHÇE
Sarı-Lacivertliler takım olarak harikaydı

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: MÜCAHİT
Hücumda varlık gösteremedi.
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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU İdeal kadro süper sonuç
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