Altın değerinde 3 puan
Hayır... Çok pozisyona girdi mi? Hayır... Temposu da çok yüksek değildi ama sürekli topa sahip olup iki gol buldu ve rakibine de hiç pozisyon vermedi. Denizlispor pozisyona girmeyi bırakın, Fenerbahçe kalesine ancak 1 şut çekebilmişti.
Sakatlıktan dönen Hasan Ali ve Rodrgiues'in maç tempolarının eksik olduğu net bir biçimde görüldü.
EMRE YİNE MÜTHİŞTİ
Ozan, Emre ve Gustavo'nun iyi oyunuyla Fenerbahçe'nin dün aldığı galibiyette önemli rol oynadı. Özellikle Emre'nin ikinci goldeki presi ve Vedat'a yaptığı asist görülmeye değerdi. Zaten Emre çıktıktan sonra da F.Bahçe'nin oyununun kötü etkilendiğini gördük. 34 haftalık maratonda her maçı iyi oynayarak kazanamazsınız, bu yüzden bu çok önemli. Her 3 puan zirve yarışında altın kadar değerli.
MAÇIN EN iYİSi: OZAN
Orta alanda bir dinamo gibiydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: SACKO
Hücumda hiçbir varlık gösteremedi
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