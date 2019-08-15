Gecenin adı Liverpool

DÜN geceki Süper Kupa finalinde dünyada bir ilk yaşandı ve böylesine önemli bir maçta ilk kez kadın bir orta hakem ve yardımcılarını izledik.

Tek kelimeyle muhteşem bir maç yönetti. Futbol erkek oyunu derler ama galibe kadınlar önce oyunda sonra da hakemlikte yavaş yavaş erkekleri yakalıyorlar. Dün gece bu kadar tempolu ve keyifli bir maç izlediysek Fransız hakem Frappart'ın payı çok büyüktü.

Herhangi bir futbolsevere Liverpool'un ileri üçlüsü say desek Mane, Salah ve Firmino cevabını hiç düşünmeden verir.

YANLIŞTAN DÖNÜNCE...

AMA Klopp Chelsea'ye sürpriz yapmak istemiş olacak ki Firmino'yu kulübeye çekti Chamberlain'i sahaya sürdü. Fakat istediğini alamadı. Buna karşın Chelsea; Kante, Kovacic, Jorginho üçlüsüyle orta sahayı kontrol etti, rakibini sürklase etti ve golü de buldu.

2. yarıda Klopp yanlıştan döndü Firmino'yu aldı. Ve skor hemen eşitlendi.

Maç uzatmalara gitti. Liverpool öne geçti. Chelsea yakaladı. Seri penaltılar biraz da şans lazım.

Liverpool hata yapmadı, evine kupayla dönen takım oldu.

MAÇIN EN İYİSİ: MANE

Harika oynadı. Çok çalıştı. 2 de gol attı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: ABRAHAM

En kritik penaltıyı atamadı. Şanssızd