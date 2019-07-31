Skor moral bozucu
Çünkü bizim ligimizde Bayern Münih ayarında bir takım yok.
Dolayısıyla Fenerbahçe taraftarı dün geceki maça bakıp karar vermesin. Skor üzücü ve moral bozucu. Hem taraftara hem de oyunculara soğuk duş etkisi yaptı. Maçta Dirar'ın taraftarla tartışmasının sebebi de ortaya çıkan bu farklı skordu.
Şunu unutmamam lazım, böyle bir rakibe karşı Fenerbahçe ideal iki stoperinden yoksun oynadı.
Çünkü Serdar sakattı ve bu bölgeye 1 ya da iki transfer daha gelecek.
KRUSE UMUT VERDİ
Aynı sıkıntı orta sahada da devam ediyordu. Sakatlıklardan ötürü Ekici ve Ozan ikilisi orta alanda başladı. AYani omurgurgansında 4 eksiği olan Fenerbahçe, Bayern'e karşı direndi.
Ersun hocanın da Bayern'e karşı orta sahayı iki kişiyle kapatması yanlıştı.
Fenerbahçe için sevindirici olan Kruse'nin attığı gol ve oynadığı oyundu.
MAÇIN EN İYİSİ: MÜLLER
Attığı gollerle maça damgasını vurdu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: DİRAR
Konsantrasyonu düşüktü.
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