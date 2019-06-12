Bundan da bir ders çıkartalım

İZLANDA karşısında ilk 35 dakikayı çok kötü oynadık.

Hücumda neredeyse hiç pozisyon üretemezken kalemizde iki gol görüp en az da 2-3 gol pozisyonu verdik. Fransa kalemize isabetli şut dahi atamazken İzlanda'nın bu kadar kolay pozisyona girmesi hepimizi şaşırttı.

Oyuna baktığımız zaman bizim Fransa'ya yaptığımızı İzlanda bize yaptı. Takımın boyunu 20 metrede tutup hep beraber topun arkasına geçtiler.

TAKIMDA HAYAT VAR

İki duran toptan iki gol yedik.

Hakan Çalhanoğlu'nun beklentilerin uzağında kalması hücumdaki etkisizliğimizin bir başka sebebiydi. İlk devrenin sonlarında bulduğumuz gol 2. yarıda oyunu rakip kalede oynamamızı ve beraberliği kovalamamızı sağladı.

Çok uğraştık.

Ama iri ve güçlü İzlanda defansında aradığımız golü bir türlü bulamadık.

Milli Takım oyuncularımız özellikle ilk devre beklentilerin uzağında kaldı ama 3 gün önce kahraman olan bu çocukları dün geceki maç için kimse acımasızca eleştiremez. Çünkü bu takımda hayat var ve bizi özlediğimiz günlere taşıyacak bir milli takıma sahibiz.

MAÇIN EN İYİSİ: R.SOGURDSSON

Stoperde iyiydi. Gollerin ikisi de ondan.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: İRFAN CAN

Futbolculuğunu biliyoruz. Kötü günündeydi