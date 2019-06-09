Yenmedik ezdik...
Bir maç ancak bu kadar doğru kurgulanabilirdi. O yüzden Şenol Güneş'e övgülerimizi sunmamız lazım. Oyuncuların hangisinden başlayım bilemiyorum. 200 milyonluk Mpabpe'ye adım attırmayan Hasan Ali'den mi, rakibin sol tarafını felç eden Cengiz ve Zeki'den mi, Giroud gibi bir deve top göstermeyen Merih ve Kaan'dan mı, Dorukhan'ın mücadelesinden, İrfan ve Mahmut'un sakin ve kusursuz oyunlarından mı bahsedeyim… Kenan'ın hazırladığı pozisyonlardan mı çok iş düşmese de Mert'in özgüvenli duruşundan mı 3 gol kaçırmasına rağmen belki de hayatının en çok mücadele ettiği maçı oynayan Burak Yılmaz'dan mı bahsetsek bilemiyorum.
TARİH BUNU YAZAR
Sonuçta bu zafer tarihteki yerini alacaktır.
Niye kazandık biliyor musunuz?
Onlar topa ayaklarının ucuyla vururken, biz her topa yüreğimizle girdik. Onları 11 kişi ile oynadıklarını zannediyordu ama biz 80 milyonla oynadık. O yüzden biz kazandık. Onlar kaybetti.
Şimdi İzlanda maçı var. Okyanusu geçtik… Derede boğulmayalım.
MAÇIN EN İYİSİ: A MİLLİ TAKIM
Takım olarak mükkemel oynadık.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: GIROUD
Defansımızın arasında kayboldu.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Milli Takım umut veriyor 31 Mayıs 2019, Cuma FRANSA ve İzlanda ile oynayacağımız grubun kader maçları öncesi Milli Takımımız Yunanistan maçıyla ümit verdi. Kazanma...
- Hedefi tutturamadı 27 Mayıs 2019, Pazartesi DÜN geceki maçın teknik analizine girmeye gerek yok. Ersun Yanal ikinci yarıya başlarken, hedef olarak ikinci...
- Fenerbahçe seriye bağladı 21 Mayıs 2019, Salı DÜN geceki maç Fenerbahçe'den ziyade Erzurumspor'u yakından ilgilendiriyordu. Çünkü Erzurum'un kümede kalmak için...
- Beklerin önemi! 12 Mayıs 2019, Pazar FENERBAHÇE lige veda maçları oynayan Akhisar karşısında ilk 45 dakikayı iyi oynadı. Geçen haftanın yıldızı İsla'nın...
- Fenerbahçe nefes aldı 05 Mayıs 2019, Pazar DÜN geceki maç tartışmasız Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı en iyi deplasman maçıydı. Başlama düdüğüyle birlikte...