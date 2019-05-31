Milli Takım umut veriyor

FRANSA ve İzlanda ile oynayacağımız grubun kader maçları öncesi Milli Takımımız Yunanistan maçıyla ümit verdi.

Kazanma alışkanlığı futbolda çok önemlidir. Grupta iki maçta aldığımız 6 puan dün geceki maç oynadıkça ve kazandıkça gelişen ve özgüveni yükselen bir milli takım var. Dün akşam da genç isimlerle sahadaydık. Birçok oyuncu ilk kez A Milli Takım forması giydi. Ama hepsi de son derece rahat ve özgüvenli oynadılar.

Ama herhalde Şenol hoca en çok Cengiz'ün attığı gole ve oyununa sevinmiştir.

SABRETMELİYİZ

Uzun sakatlığının ardından son haftalarda sahala dönen Cengiz Ünder, bu takımın belki de önümüzdeki 10 yıl içinde en büyük kozu olacaktır. Sadece skora katkısıyla değil, sorumluluk alması, zaman zaman oyunun liderliğine soyunması da son derece önemli.

Bu sezonu fazla oynamadan geçiren Cenk Tosun'u da beğendim.

Oyundan çıkana kadar iyi mücadele etti. Sonuçta genç, yetenekli ve gelişmeye açık bir milli takımımız var.

Sabretmeyi başarırsak bu çocuklar bizi iyi yerlere taşıyacaktır.

MAÇIN EN İYİSİ: CENGİZ

Roma'nın yıldızı dün döktürdü.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: PELKAS

Yunan yıldız dün gece etkisizdi.