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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 12 Mayıs 2019, Pazar

Beklerin önemi!

FENERBAHÇE lige veda maçları oynayan Akhisar karşısında ilk 45 dakikayı iyi oynadı. Geçen haftanın yıldızı İsla'nın hazırladığı iki pozisyonda golleri buldu. Soldado penaltıyı kaçırmasa ilk devrede maç bitmiş olacaktı. Günümüz futbolunda beklerin ne kadar önemli olduğunu iki haftadır İsla bizlere gösteriyor.
Geriden sürpriz adam olarak yaptığı koşularla rakip defansın dengesini tamamen bozup takımını hücumda bir kişi fazla oynatıp pozisyonlar hazırlıyor. Sol kanattada Hasan Ali ve Valbuena'nın iyi olduğunu, bu ikilinin de gecenin başarılı isimlerinden biri olduklarını söyleyebilirim.

2'DE 2 YAPTI RAHATLADI
İlk devrenin son anlarında gelen Akhisar golü Ege temsilcisinin direncini artırırken Fenerbahçe'yi de anlamsız bir telaşa sürükledi. İkinci yarıda çok fazla üretemeyen bir takım izledik. Orta sahalar tamamen oyundan düştüğü için top bir o kaleye bir diğer kaleye gitti geldi. Ama net bir gol pozisyonuna dönüşmedi.
Sonuçta Fenerbahçe 2 hafta üst üste kazanarak ligin altı ile olan bağını tamamen kopardı. Kalan 2 maçı kazanırsa belki de daha da yukarılara tırmanabilir.

MAÇIN EN İYİSİ: ISLA
Geçen hafta bıraktığı yerden devam etti.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BOKILA
Hücumda etkisiz kaldı.
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