Fenerbahçe nefes aldı

DÜN geceki maç tartışmasız Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı en iyi deplasman maçıydı.

Başlama düdüğüyle birlikte rakip sahaya yerleşen, hızlı, istekli ve kanatları çok iyi kullanan bir Fenerbahçe izledik. Fenerbahçe'den gol beklerken Harun'un inanılmaz hatası sonucu Sarı-Lacivertliler geriye düştü. Bu golde hatanın büyüğü tabii ki Harun'un ama futbolun ana kurallarından biri bu tip geri pasları 3 direğin arasına değil, kornere doğru yapılması gereğidir.

Çünkü dün gece olduğu gibi kaleciniz bir hata yaparsa topu ağlarınızda görmezsiniz.

Yani Neustadter de Harun kadar olmasa da golde hatalı.

ISLA MÜTHİŞTİ

FENERBAHÇE'DE dünkü maçın en iyisi bence Isla'ydı.

O kadar etkili ve iyi oynadı ki rakibin sol kanadını darmadığın etti. Tabii Kasımpaşa'nın çok şey beklediği Trezeguet'in hiçbir pozisyonda Isla'yı takip etmemesi de Şilili'nin işini kolaylaştırdı.

Valbuena ve Eljif de oyundan çıkana kadar sahanın iyilerindendi.

Sonuçta Fenerbahçe aylar sonra deplasmanda kazanarak alt sıralarla ilişkisini tamamen kopardı. Bundan sonra ne kadar yukarı çıkabilecek ona bakacağız.



MAÇIN EN İYİSİ: ISLA

Sağ kanadını çok iyi kullandı.



MAÇIN EN KÖTÜSÜ: TREZEGUET

Takım oyununa katkı sağlamadı.