Büyü bozulmadı!
Değiştirdiği oyunculardan Zajc, sahada hiç yokken geldiğinden beri çok katkı sağlayamayan Ayew de seyircinin protestosuyla birlikte tamamen yok olunca Fenerbahçe neredeyse 9 kişi ile oynadı.
Trabzonspor'un orta sahada Sosa'nın önderliğinde Abdülkadir ve Yusuf'un da katkısıyla ilk 30 dakikada maça hakim olduğunu söyleyebiliriz.
ÇAKIR YANLIŞ HEDEF
Fenerbahçe ilk yarı bir türlü istediği pozisyonları üretemedi.
En etkili anlar Valbuena'nın oyuna girdikten sonraki dakikalardı.
Nitekim de Fenerbahçe, Valbuena ile son saniyede beraberliği yakaladı. Anlayamadığım bir diğer konu da Cüneyt Çakır'a büyük bir tepki gösterilmesiydi.
Ama yanlış adrese tepki gösterdiler.
Şu anda bu takımın sorumlusu bu oyunun sorumlusu Ersun Yanal'dır. Sonrasında da Comolli ve Ali Koç'tur.
F.Bahçe kaybettim derken son dakikada Valbuena'nın golüyle mucizevi bir şekilde 22 yıllık yenilmezlik serisini sürdürdü.
MAÇIN EN İYİSİ: SOSA-VALBUENA
Takımınlarını sahada yöneten isimlerdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: ZAJC
Sahada hayalet gibi gezindi.
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