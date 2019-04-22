Ya sabır az kaldı!
Yoksa çok daha farklı bir skor ortaya çıkabilirdi.
NEFES ALDIRMADILAR
Geçen sene Topal-Josef- Giuliano üçlüsünü beğenmeyen Fenerbahçe taraftarı ve futbol otoritelerimiz geldiğimiz noktada Topal-Tolgay ve Eljif'i seyretmek zorunda Böyle bir üçlü ile Fenerbahçe'nin üretken olmasını ve oyuna hakim olmasını beklemek hayal bile edilemez.
Alanyaspor öylesine etkili ve iyi oynadı ki F.Bahçe'yi resmen sürklase etti. Ligimizi tanımayan biri maçı izlese 19 lig şampiyonluğu olan 112 yıllık bir geçmişi olan takım hangisi diye sorsanız, "Sahadaki turuncular" derdi. Bir deplasmandan daha eli boş dönen Fenerbahçe, yine taraftarlarına "Ya sabır" çektirdi.
MAÇIN EN İYİSİ: EFECAN
Enerjisi bitmek tükenmek bilmedi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ:FENERBAHÇE
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