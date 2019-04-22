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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 22 Nisan 2019, Pazartesi

Ya sabır az kaldı!

FENERBAHÇE taraftarı için sabredecekleri 5 haftalık bir periyot kaldı. Uzun yıllardır bu kadar etkisiz, bu kadar kötü bir Fenerbahçe'yi izlememiştik. Görünen o ki Ersun Yanal'ın sıkça dile getirdiği "Seneye muhakkak şampiyon olacağız" ifadesinin gerçekleşmesi için bu takımın neredeyse tamamının değişmesi lazım. Dün gece maçın 1-0 bitmesini sağlayan şeylerden ilki Alanya'nın santrforu Cisse, ikincisi de kaleci Harun Tekin'di.
Yoksa çok daha farklı bir skor ortaya çıkabilirdi.

NEFES ALDIRMADILAR
Geçen sene Topal-Josef- Giuliano üçlüsünü beğenmeyen Fenerbahçe taraftarı ve futbol otoritelerimiz geldiğimiz noktada Topal-Tolgay ve Eljif'i seyretmek zorunda Böyle bir üçlü ile Fenerbahçe'nin üretken olmasını ve oyuna hakim olmasını beklemek hayal bile edilemez.
Alanyaspor öylesine etkili ve iyi oynadı ki F.Bahçe'yi resmen sürklase etti. Ligimizi tanımayan biri maçı izlese 19 lig şampiyonluğu olan 112 yıllık bir geçmişi olan takım hangisi diye sorsanız, "Sahadaki turuncular" derdi. Bir deplasmandan daha eli boş dönen Fenerbahçe, yine taraftarlarına "Ya sabır" çektirdi.

MAÇIN EN İYİSİ: EFECAN
Enerjisi bitmek tükenmek bilmedi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ:FENERBAHÇE
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