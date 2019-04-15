Gelenek devam etti
Açıkçası F.Bahçe'yi bu kadar kötü durumda bir daha zor yakalarlar.
Üstelik Hasan Ali'nin oyun dışı kalmasından sonra maçın büyük bir bölümünü de bir kişi fazla oynadılar.
Maçtan önce Ersun hoca 3 fizik gücü yüksek oyuncuyla başlayarak sanki "Aman mağlup olmayayım" demiş. G.Saray'ın da 20 yıl süren stresini düşünürseniz ortaya çıkan futbolu anlayabilirsiniz.
Ali Palabıyık ve Bülent Yıldırım ikilisi maçın önüne geçtiler. Hasan Ali'nin atıldığı pozisyon UEFA'nın son talimatlarına göre net sarı kart. Zaten Ali Palabıyık da pozisyonda sarı kart gösterdi.
TOPAL ATILABİLİRDİ
Sonrasında Bülent Yıldırım'ın işgüzarlığı Ali Palabıyık'ın kırmızı kart göstermesine sebep oldu. Ondan sonra da Palabıyık maçın kontrolünü kaybetti. Topal'ı atabilirdi.
Fenerbahçe'nin attığı golden önce de yapılan faulü veremedi. Kısacası gösterdiği kırmızı kartın altında ezildi. Dün gece bir kere daha şahit olduk ki Galatasaray Kadıköy'e gelince normal görüntüsünden çok uzaklaşıyor.
Fenerbahçe dün gece de rakibine yenilmeyerek hem geleneği devam ettirdi.
MAÇIN EN iYİSi
Eljif Elmas
Oynaması sürpriz oldu ama iyiydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ
Ali Palabıyık
Kararlarıyla maçı çığrından çıkardı.
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