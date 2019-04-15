Bugünkü
Takvim
İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 15 Nisan 2019, Pazartesi

Gelenek devam etti

SEZONUN en önemli maçında 20 yıllık gelenek devam etti ve G.Saray yine kazanamadı.
Açıkçası F.Bahçe'yi bu kadar kötü durumda bir daha zor yakalarlar.
Üstelik Hasan Ali'nin oyun dışı kalmasından sonra maçın büyük bir bölümünü de bir kişi fazla oynadılar.
Maçtan önce Ersun hoca 3 fizik gücü yüksek oyuncuyla başlayarak sanki "Aman mağlup olmayayım" demiş. G.Saray'ın da 20 yıl süren stresini düşünürseniz ortaya çıkan futbolu anlayabilirsiniz.
Ali Palabıyık ve Bülent Yıldırım ikilisi maçın önüne geçtiler. Hasan Ali'nin atıldığı pozisyon UEFA'nın son talimatlarına göre net sarı kart. Zaten Ali Palabıyık da pozisyonda sarı kart gösterdi.

TOPAL ATILABİLİRDİ
Sonrasında Bülent Yıldırım'ın işgüzarlığı Ali Palabıyık'ın kırmızı kart göstermesine sebep oldu. Ondan sonra da Palabıyık maçın kontrolünü kaybetti. Topal'ı atabilirdi.
Fenerbahçe'nin attığı golden önce de yapılan faulü veremedi. Kısacası gösterdiği kırmızı kartın altında ezildi. Dün gece bir kere daha şahit olduk ki Galatasaray Kadıköy'e gelince normal görüntüsünden çok uzaklaşıyor.
Fenerbahçe dün gece de rakibine yenilmeyerek hem geleneği devam ettirdi.

MAÇIN EN iYİSi
Eljif Elmas
Oynaması sürpriz oldu ama iyiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ
Ali Palabıyık
Kararlarıyla maçı çığrından çıkardı.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Gelenek devam etti
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ