Savunma direnci yok
Ankaragücü kalecisi Atay'ın başarılı oyunu ve Moses'ın kötü performansı Fener'in öne geçmesini engelledi.
Hep Fener'in gol yollarındaki sıkıntısında bahsediyoruz ama işin defansif tarafı da endişe verici.
KURTULUŞ MAÇI...
Dün akşam kaleye gelen ilk top yine gol oldu. Ersun hocanın Topal'ın yanında Jailson'u düşünmesi orta sahanın direncini artıracağından gol yeme sorununa çözüm olabilir. Dün gecenin en önemli kaybı ise Ekici'nin G.Saray derbisinde cezalı duruma düşmesi.
Omuz vurduğu için atılan bir oyuncuyu ilk kez görüyorum.
Bence kırmızı ağır bir karar. Sonuçta herkesin beklediği hafta geldi.
Fenerbahçeli oyuncular ve teknik direktör Yanal için G.Saray derbisi sezonu kurtarma maçı olacaktır. Fizik gücünü yukarılara çıkarmış ve 50 bin kişiyi arkasına alacak Fenerbahçe'ni
MAÇIN EN İYİSİ: HASAN ALİ
Her zamanki gibi çok çalışkandı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: MOSES
Hücumda hiçbir varlık gösteremedi.
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