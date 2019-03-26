Eskişehir’de müthiş gece
Daha önceki turnuvalarda bizim rakibimiz değil dediğimiz çantada keklik gördüğümüz takımlara karşı çok zorlandık. Bazen de beklenmedik puan kayıpları yaşayarak turnuvalara veda etmek zorunda kaldık.
Dün akşam ilk gole kadar olan bölümde sabırla, telaş yapmadan tempoyu çok yükseltmeden oynadık.
İLK GOLLE DAĞILDILAR
Ve golü bekledik. Bu tip maçlarda önemli olan da o ilk golü çabuk bulmaktır. Savunma yapmaya çalışan Moldova geriye düştükten sonra moral olarak bozuldu. Hem goller bulduk hem de çok pozisyona girdik. Uzun bir aradan sonra Cenk'in iki gol atması, Burak'ın çalışkanlığı ve paylaşımcılığı dikkatimi çekti. Zaten kötü oynayan oyuncumuz da yoktu.
İki maçta 6 puan alarak oyuncularımız üzerine düşeni yerine getirdi.
Ve hepimize 2020 yolunda moral verdi. Asıl rakiplerimiz olan Fransa ve İzlanda maçlarına kadar başta Cengiz olmak üzere sakatlarımızın da iyileşmesiyle iki maçtan alacağımız 1'er puan bize yetecektir.
MAÇIN EN İYİSİ: CENK TOSUN
Attığı iki golle gecenin yıldızı oldu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: MOLDOVA
Moldova takım halinde çok kötüydü.
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