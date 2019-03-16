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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 16 Mart 2019, Cumartesi

Soldado hayat verdi

FENERBAHÇE'nin dün akşam ne kadar zorlandığının en net fotoğrafı maçın 96. dakikasında Harun'un gördüğü sarı karttı. Koskoca Fenerbahçe, Sivasspor'a karşı maçı tamamlayabilmek için bu işlere giriyorsa ortada büyük bir yanlış var demektir.
Herhalde Ersun Yanal'ın vaat edttiği takım bu değildir.
Stattaki taraftarları ve ekran başındaki bizleri ayağa kaldıran ilk Fenerbahçe pozisyonu 56. dakikada oldu. O da hücumdaki Sivasspor'un kaybettiği topla gelişen ve Soldado'nun yarattığı kontra ataktı. Orta sahada maça başlayan üçlü Tolgay, Mehmet Topal ve Zajc, rakip ceza sahasına çok uzun bir süre adım dahi atmadılar.
Beklerden ve kanatlardan destek gelmeyince iş Soldado'nun şapkadan tavşan çıkarmasına kaldı.

ENDİŞELERİM VAR!
Ve o Soldado Sivasspor'un golünün bir dakika sonrasında sezonun belki de en kritik golünü attı. Taratarın da büyük protestosunu önledi. Hem Ersun Yanal'a hem de arkadaşlarına cansuyu verdi.
Dün gecenin en büyük şansı Sivas'ın golünün bir dakika sonrasında Soldado'nun attığı goldü. Bu seneyle ilgili zaten büyük bir beklentimiz yok.
Ama önümüzdeki yıl Ersun hoca ile devam edilecekse şimdiden söyleyeyim benim büyük endişelerim var.

MAÇIN EN iYİSi SOLDADO
Şapkadan tavşan çıkartıp maçı çevirdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ZAJC
Fenerbahçe'nin 10 numarası bölyle olmaz.
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