Soldado hayat verdi
Herhalde Ersun Yanal'ın vaat edttiği takım bu değildir.
Stattaki taraftarları ve ekran başındaki bizleri ayağa kaldıran ilk Fenerbahçe pozisyonu 56. dakikada oldu. O da hücumdaki Sivasspor'un kaybettiği topla gelişen ve Soldado'nun yarattığı kontra ataktı. Orta sahada maça başlayan üçlü Tolgay, Mehmet Topal ve Zajc, rakip ceza sahasına çok uzun bir süre adım dahi atmadılar.
Beklerden ve kanatlardan destek gelmeyince iş Soldado'nun şapkadan tavşan çıkarmasına kaldı.
ENDİŞELERİM VAR!
Ve o Soldado Sivasspor'un golünün bir dakika sonrasında sezonun belki de en kritik golünü attı. Taratarın da büyük protestosunu önledi. Hem Ersun Yanal'a hem de arkadaşlarına cansuyu verdi.
Dün gecenin en büyük şansı Sivas'ın golünün bir dakika sonrasında Soldado'nun attığı goldü. Bu seneyle ilgili zaten büyük bir beklentimiz yok.
Ama önümüzdeki yıl Ersun hoca ile devam edilecekse şimdiden söyleyeyim benim büyük endişelerim var.
MAÇIN EN iYİSi SOLDADO
Şapkadan tavşan çıkartıp maçı çevirdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ ZAJC
Fenerbahçe'nin 10 numarası bölyle olmaz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Başakşehir şampi! 10 Mart 2019, Pazar DÜN akşam tıpkı Beşiktaş maçında olduğu gibi Fenerbahçe ilk 45 dakikada çok kötü bir oyun sergiledi. Ersun Yanal'ın...
- İki farklı devre 03 Mart 2019, Pazar BEŞİKTAŞ derbisinin verdiği büyük moralle Rize maçına başlayan Fenerbahçe maçın hemen başında yediği şok gole çok...
- Yanlıştan dönünce 26 Şubat 2019, Salı DÜN Fenerbahçe ilk 45 dakikada tek kelimeyle rezalet bir futbol ortaya koydu. Bunun da sebebi Ersun Yanal'ın çıkardığı...
- Topal böyle istedi! 22 Şubat 2019, Cuma DÜN akşam sahadaki en iyi Fenerbahçeli Mehmet Topal'ın yaptığı hata sonucu maç 3-1'e geldi ve Fenerbahçe tura veda...
- Başakşehir’in şakası yok 19 Şubat 2019, Salı LİGİN en iyi pas yapan takımı ve ligin lideri olan Başakşehir dün akşam Antalya'da da maç boyunca kendi sistemini...