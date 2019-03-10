Başakşehir şampi!
Ersun Yanal'ın Valbuena'nın yerine Eljif'i tercih etmesi bunun başlıca sebebiydi. Genç oyuncu zahada kaldığı ilk 45 dakika boyunca o kadar çok pas hatası yaptı ki adeta Fenerbahçe bir kişi eksik oynadı. Ersun hocanın kazanmaktan ziyade kaybetmeyeyim düşüncesi Valbuena'yı kulübede oturttu.
Eljif'i de 11'de başlattı.
İkinci yarıya başlarken Mehmet Ekici değişikliği Hasan Ali ve Isla'nın sürekli hücuma destek vermesi oyunun şeklini tamamen değiştirdi. Bu sefer sadece Başakşehir sahasında oynanan ve tanınmayacak kadar kötü bir Başakşehir izlemeye başladık. Arda'nın Isla'yı kovalamaması Visca'nın da Hasan Ali karşısında etkisiz kalması oyunun değişmesinin başlıca sebebiydi.
İKİ FARKLI DEVRE
Abdullah Avcı'nın oyuna müdahele etmesi için Fener'in beraberlik golünü atması gerekliydi galiba. Zjac'ın ikinci yarıda kaçırdıkları bütün Fenerbahçe taraftarına saç baş yoldurturken Fenerbahçe'nin öne geçmesini de engelledi. İkinci yarıda maçı bitirmeye çalışan Başakşehir yediği golün ardından çok çabuk reaksiyon verdi. Ve tekrar öne geçip maçı kazanmayı bildi.
Sonuçta ilk devre Başakşehir ikinci devrede Fenerbahçe'nin iyi oyunları dikkat çekti.
Fenerbahçe'nin galibiyeti kaçıran taraf olduğunu söyleyebilirim. Bu sonuca da sadece Fenerbahçeliler değil Galatasaraylılar da üzülmüştür.
MAÇIN EN İYİSİ:İRFAN CAN
İlk gol öncesi inanılmaz işler yaptı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ:ELJİF ELMAS
Bulduğu fırsatları cömertçe harcadı.
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