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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 17 Şubat 2019, Pazar

Fener’i sıkıntılı günler bekliyor

HER maçtan sonra hakemleri konuşmaktan bıktım. Ama öyle kararlar veriyorlar ki bu lig nasıl bitecek bilmiyorum. Skrtel'in yaptığı hareket ya da Jahovic'in atılması bunları geçtim. VAR'a gidip 10 tane kameradan değişik açılardan izlediği pozisyonda Jailson'a yapılan harekete bir hakem nasıl devam der inanın anlamıyorum. Sizin işiniz sahada adalet dağıtmak. Siz işinizi yapın saha içini biz yorumlarız.
Maça baktığım zaman zor geçeceğini tahmin ettiğim bir maçtı. Ligin en organize takımlarından birine karşı Fenerbahçe'nin zorlanması doğaldı. Öyle de oldu. Elindeki bütün hücumcularla sahaya

ZAJC SAHADA YOKTU
Çıkan Ersun hoca iyi kapanan Konyaspor'a karşı bir türlü istenilen pozisyonları yakalayamadı.
Slimani her zamanki gibiydi., Zajc sadece attığı şutta gözüktü. Aykut Kocaman'ın öğrencileri 10 kişi kalmalarına rağmen Kadıköy'de direnerek maçtan 1 puanla ayrılmayı başardı. Ersun Yanal eksik rakibine karşı takımını iyi yönetemedi.
10 kişi kaldıktan sonra Konya iyi kapandı. Fenerbahçe eksik rakibini bir türlü çözemedi. Kadıköy'de kaybedilen 2 puan Fenerbahçe'yi tehlikeli bölgede tuttu. Maç fikstürüne de bakarsak Sarı-Lacivertli takımı sıkıntılı günlerin beklediğini söyleyebiliriz.

MAÇIN EN İYİSİ: AYKUT KOCAMAN
Konyaspor'un hocası takımını iyi yönetti.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: SLİMANİ
Sahanın en kötüsüydü. Etkisiz kaldı.
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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Fener’i sıkıntılı günler bekliyor
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