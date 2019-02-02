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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 02 Şubat 2019, Cumartesi

Doğru oyun iyi skor

ERSUN hoca geldikten sonra Fenerbahçe iç saha maçlarında müthiş bir baskıyla oyuna başlıyor. Bu baskının sonucunda da istedikleri golü erken dakikalarda buluyorlar. Dün akşam da böyle oldu sahanın en iyi oyuncusu İsla'nın getirdiği topta daha 7. dakikada Ayew Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.
Sonraki dakikalarda yine bu baskı devam etti. Fenerbahçe iki net pozisyonuna daha girdi. Bundan sonrası Ersun Yanal adına bence büyük bir değişimdi.
Çünkü 15. dakikadan sonra bütün takım halinde topun arkasına geçip rakip Göztepe'yi kendi yarı sahalarında karşıladılar.

ALKIŞLAR TARAFTARA
Alışık olmadığımız bir Ersun Yanal uygulamasıydı. Ama son derece doğruydu. Yeni transfer Moses maç ritmini bulunca özellikle boş alan bulduğunda çok etkili olacaktır.
Tolgay hakkında konuşmak için henüz erken. Jailson'un ikinci goldeki çabası "Ben burdayım ve bu takıma girmek için herşeyi yapacağım" der gibiydi. Ama maçın yıldızı Fenerbahçe taraftarıydı.
12 numara nihayet geri döndü ve önemli bir güç olduğunu herkese gösterdi.
Sonuçta kabus görmemek için kazanılması gereken iki iç saha maçı da kazanıldı. Ersun hoca ve oyuncular yavaş yavaş birbirlerine ısınıyorlar.

MAÇIN EN İYİSİ: ISLA
Şilili kanat oyuncusu dün çok iyiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: JEROME
İyi degildi ve atılarak takımını eksik bıraktı
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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Doğru oyun iyi skor
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