Doğru oyun iyi skor
Sonraki dakikalarda yine bu baskı devam etti. Fenerbahçe iki net pozisyonuna daha girdi. Bundan sonrası Ersun Yanal adına bence büyük bir değişimdi.
Çünkü 15. dakikadan sonra bütün takım halinde topun arkasına geçip rakip Göztepe'yi kendi yarı sahalarında karşıladılar.
ALKIŞLAR TARAFTARA
Alışık olmadığımız bir Ersun Yanal uygulamasıydı. Ama son derece doğruydu. Yeni transfer Moses maç ritmini bulunca özellikle boş alan bulduğunda çok etkili olacaktır.
Tolgay hakkında konuşmak için henüz erken. Jailson'un ikinci goldeki çabası "Ben burdayım ve bu takıma girmek için herşeyi yapacağım" der gibiydi. Ama maçın yıldızı Fenerbahçe taraftarıydı.
12 numara nihayet geri döndü ve önemli bir güç olduğunu herkese gösterdi.
Sonuçta kabus görmemek için kazanılması gereken iki iç saha maçı da kazanıldı. Ersun hoca ve oyuncular yavaş yavaş birbirlerine ısınıyorlar.
MAÇIN EN İYİSİ: ISLA
Şilili kanat oyuncusu dün çok iyiydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: JEROME
İyi degildi ve atılarak takımını eksik bıraktı
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