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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 29 Ocak 2019, Salı

Galibiyet hayat verdi

DÜN akşam daha ikinci dakikada gelen gol Fenerbahçe için aslında piyango gibiydi. Maça 1-0 galip başlamak takımın moralini yükseltirken seyirciden de gelebilecek olası tepkileri engelledi. Ama ikinci golü bulamamak ve sonrasında kornerden gelen gol bir anda olumlu havayı tersine döndürdü. Mehmet Ekici'nin 31. dakikada frikikten attığı harika gol tam zamanında geldi.

EKİCİ İYİYDİ
Fakat Soldado'nun kaçırdığı net pozisyon F.Bahçe'nin maçı koparmasını engelledi. Devre biterken Malatya'nın yeniden beraberliği yakalaması moralleri bozdu. 2. yarı kaçan penaltı Palabıyık'ın vermediği ondan daha net pozisyon F.Bahçeliler'i çıldırttı. Ekici attığı goller ve oynadığı oyunla F.Bahçe'nin en iyisiydi. Penaltıyı Soldado'ya bıraksa belki daha iyi olurdu. Anlayamadığım bir diğer konu Ayew'in hala ilk 11'de nasıl şans bulduğu.
Maçın iki kez beraberliğe gelmesi F.Bahçeli futbolcuları strese soktu.
Bu durumlarda tecrübeli isimler sahneye çıkar. Mehmet Topal da kritik bir kafa golüyle F.Bahçe'ye hayat verdi.

MAÇIN EN iYİSi M.EKİCİ
Attığı 2 gol ve futboluyla alkış aldı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ NEUSTADTER
F.Bahçe'nin en zayıf halkası oydu.
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