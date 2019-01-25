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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 25 Ocak 2019, Cuma

Kupada da hüsran

F.BAHÇE Avrupa'ya gitmenin tek yolu olan Ziraat Türkiye Kupası'na da veda ederek taraftarlarını bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı. Açıkçası iki maçın sonunda Ümraniye'nin mücadelesiyle turu hak ettiğini söyleyebilirim. Bu aralar Fenerbahçe taraftarının en sık sorduğu soru: Bu takımın problemi ne? Sıkıntı nerede? Doğrusu mantıklı bir cevap vermek çok zor. Herşeyden önce Fenerbahçe'nin bir sistemi yok.

DAHA ÖNCE BİTERDİ
TAKIMA baktığım zaman ne oynadığını anlamıyorum. Hücum mu yapıyor, defans mı yapıyor belli değil. Zaman zaman baskı yapıyor ama o da yeterli değil.
Böyle olunca da rakip bir alt ligden olsa da istediği gibi pas yapabiliyor. F.Bahçe oyun üstünlüğünü rakibe kabul ettiremiyor.
Girdikleri pozisyonları gole çeviremeyince de ister istemez panik başlıyor. Kimse Fenerbahçe 10 kişi kaldığı için tur gitti zannetmesin.
Volkan olmasa Ümraniye maçı daha önce koparabilirdi.
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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Kupada da hüsran
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