Kupada da hüsran
DAHA ÖNCE BİTERDİ
TAKIMA baktığım zaman ne oynadığını anlamıyorum. Hücum mu yapıyor, defans mı yapıyor belli değil. Zaman zaman baskı yapıyor ama o da yeterli değil.
Böyle olunca da rakip bir alt ligden olsa da istediği gibi pas yapabiliyor. F.Bahçe oyun üstünlüğünü rakibe kabul ettiremiyor.
Girdikleri pozisyonları gole çeviremeyince de ister istemez panik başlıyor. Kimse Fenerbahçe 10 kişi kaldığı için tur gitti zannetmesin.
Volkan olmasa Ümraniye maçı daha önce koparabilirdi.
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