Kötü futbol kötü sonuç
Tamamen geriye çekilen ve rakip kaleye lütfen gitmeyi düşünen bir takım vardı sahada.
Asıl önemli olan savunma yaparken rakibe pozisyon vermemektir.
Fenerbahçe dün gece bunu başaramadı, rakibe 5 gol pozisyonu verdi.
SOLDADO HEP OYNAMALI
Ersun Yanal ikinci yarıda oyuna müdahele edemedi. Takımın bu geri çekilmesinden doğan panik havasını engelleyemedi.
Fenerbahçe 90. dakikada adeta soğuk bir duş yaşadı. Hatta uzatma dakikalarında Fenerbahçe yenilgiden de kurtuldu diyebiliriz.
Şu çok açık görülüyor ki Soldado sağlam olduğu müddetçe bu takımın birinci santrforu olur. Öyle bir gol attı ki anlatmaya kelimeler yetmez. Attığı jeneriklik golün dışında oyun içinde de sürekli vardı.
Ancak Fenerbahçe ligin ikinci yarısına da kötü başladı. Kazanması gereken maçı özellikle ikinci yarıdaki kötü futboluyla galip tamamlayamadı.
MAÇIN EN iYİSi SOLDADO
Süper bir gol attı. Çok iyi mücadele etti.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ AYEW
Hayalet gibiydi. Takıma hiçbir katkısı yoktu.
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