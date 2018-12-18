İkinci yarı durdu!
Sağ bek Isla da ilk 45 dakikanın en iyilerinden biriydi.
Kısacası, ilk 45 dakikadaki oyun oldukça başarılıydı.
KONDİSYON FARKI
İkinci yarıda ise tamamen farklı bir oyun izledik. Önde baskı yapan değil, kendi sahasında bekleyen ve kazandığı toplarla da rakip kaleye hızlı gitmeye çalıştılar.
Bunun birinci sebebi, takım kondisyonunun yeterli seviyede olmaması olabilir. İkinci sebebi de Erzurum'un kaybedecek birşeyi olmadığı için Fenerbahçe kalesine daha cesaretli gitmeleriydi.
Slimani'nin yine çok büyük fırsatları harcadağı gecede Fenerbahçe çok kritik puanlar kaybetti.
İlk yarıda sınıfı geçen Fenerbahçe, ikinci yarıdaki görüntüyle taraftarını üzdü.
MAÇIN EN iYİSi VALBUENA
Fransız oyuncu çok çalıştı ama olmadı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ KONE
Erzurumsporlu oyuncu dün kötüydü.
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