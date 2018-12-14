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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 14 Aralık 2018, Cuma

Vakit kaybetmeyin

DÜN geceki maçta gördüğüm şu... Bu maç tek kelimeyle Fenerbahçeli oyunculara zul gelmiş...
5. maçlar sonunda Fenerbahçe gruptan çıkmıştı. Dolayısıyla maçın Avrupa'da devam etme adına bir önemi yoktu. Tek faydası alınacak bir galibiyetin ülke futboluna katkısıydı.
Açıkçası, ligdeki durumdan dolayı Fenerbahçeli oyuncuların ülke puanını düşünecek halleri de yoktu.
Sahaya çıkan 11'e baktığımızda da genç ve yedek ağırlıklı bir kadro vardı...

ACELE EDİN
Bir tek beklentim vardı.
11'i zorlamak adına, bu oyuncaların biraz daha çaba sarfetmesi maalesef bunu da göremedik. Gördüğüm bir diğer şey ise şu... Ersun Yanal, yarın bu takımın başına geçmeli.
Eğer ligde kalan iki maçta Koeman takımın başında olursa bu takımın toparlanması mümkün görünmüyor...
Kimse içeride oynanacak Erzurumspor maçını çantada keklik görmesin. Erzurumspor çok direnecektir.
Sonraki Antalyaspor maçı zaten çok zor bir maç olacak.
Bu iki maçta da puan kayıpları yaşanırsa Fenerbahçe devreyi hayal bile edemeyeceğimiz bir yerde tamamlar. Bu yüzden yeni bir ruh lazım. O da belli...
Ersun Yanal...

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