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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 07 Aralık 2018, Cuma

Özgüven eksikliği

SKORU bir tarafa bırakırsak dün gece gördüğüm en önemli detay Fenerbahçeli oyuncuların özgüvenlerini kaybetmiş olduğu, kendilerine ve takım arkadaşlarına inançlarının neredeyse kalmadığıydı...
Beden dillerine baktığımızda bu durumu çok net anlıyoruz.
Hepsinde bir bitkinlik ve çaresizlik duygusu gözlerinden okunuyordu.
Bu durumdaki takımı, toparlayacak olan da ilk olarak da saha kenarındaki teknik direktördür. Oyuncular işler kötü giderken saha kenarında sığınacakları güvenli bir liman ararlar.

KOEMAN ARTIK GİTMELİ
Ama Koeman, asla futbolcuların sığınacağı ve güveneceği ve onları koruyacak bir liman olamaz.
Bu yüzden, acilen teknik direktör tercihi yapılmalı. Kimin olduğu önemli değil... Sadece yeni bir heyecan, yeni bir ruh lazım. Saha içinde Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı, tamamen oyun kurgusundan kaynaklanıyor. Birbirlerinden o kadar çok kopuk oynuyorlar ki ne kadar çabalasalar da yetmiyor. Bu yüzden de oyuncuların sarfettikleri efor heba oluyor. Skoru gelirsek, iki maçlı turlarda 1-0 avantajlı bir skordur. Fener tura daha yakın.
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